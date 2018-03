"Therapie met staprobot kost 15.000 euro" FIETSHANDELAARS EN GEMEENTE SOLIDAIR MET KLEINE LUCA (3) KRISTOF DE CNODDER

06 maart 2018

02u40 0 Schoten De gemeente Schoten en twee lokale fietshandelaars organiseerden gisteren een benefiet voor Luca Beullens (3) uit Sint-Job. De jongen kreeg als pasgeborene een hersenbloeding en hield daar een motorische achterstand aan over. Luca's ouders willen hem naar neurorevalidatiecentrum Trainm sturen, maar dat kost handenvol geld. "Gelukkig sprongen al veel mensen in de bres", zegt mama Carry.

Luca is het middelste uit een gezin met drie kinderen. Hij werd te vroeg geboren (na dertig weken zwangerschap) en kreeg daarbovenop een hersenbloeding toen hij amper drie dagen oud was. Door die hersenbloeding liep de kleine jongen een motorische achterstand op. Vooral zijn linkerkant is minder ontwikkeld. Zo kan Luca - die naar de Schotense Sint-Ludgardisschool gaat - geen lange afstanden stappen en heeft hij spasmen. Recent werd dan ook nog eens vastgesteld dat de kleuter epilepsie heeft. Ondanks alle tegenslagen willen Luca en zijn ouders niet bij de pakken blijven zitten.





Motoriek

"We geraakten in contact met het nieuwe neurorevalidatiecentrum Trainm in Antwerpen", legt Luca's moeder Carry Van Camp uit. "Met de hulp van een staprobot probeert men daar bepaalde linken te leggen in de hersenen en zenuwbanen van de patiënten. Dat zou de motoriek van Luca ten goede moeten komen. We geloven dat deze therapie kan werken en willen onze zoon dan ook die kans geven."





Eén probleem: Luca moet 96 sessies volgen bij Trainm en daarbuiten moet hij ook nog een reeks aangepaste kinebeurten krijgen. Alles bij mekaar kost dit zo'n 15.000 euro. Omdat Trainm niet erkend is door het ziekenfonds moet de familie Beullens deze som zelf ophoesten.





"Eind vorig jaar sprongen verschillende mensen in de bres en werden er al een paar solidariteitsacties op poten gezet. Het is hartverwarmend dat de buitenwereld zo mee leeft", vertelt Carry. "De voorbije weken waren er al een kaas- en wijnavond en een quiz om geld in te zamelen. Verder laten een paar deelnemers van de Dodentocht zich sponsoren ten voordele van Luca. En heel wat handelaars uit de buurt verleenden ook hun steun."





Meer dan 100 fietsen

Fietsenverkopers Patrick Van Staeyen en Walter Leten uit Schoten zijn twee zo'n handelaars. Het duo pompte gisteren de banden op en smeerde de kettingen van het Schotense gemeentepersoneel. Per fiets schonk het gemeentebestuur twee euro aan Luca. "De moeder kwam bij mij in de winkel sponsoring vragen, maar ik besloot iets meer te doen", zegt Patrick Van Staeyen. "Mijn collega Walter en de gemeente sprongen mee op de kar en dat leidde tot een geslaagde actie. In totaal namen we meer dan honderd fietsen onder handen. Zelf verdienden Walter en ik hier niks aan, maar toch hebben we het met een grote glimlach gedaan. Het geeft ons veel voldoening dat we Luca een beetje konden helpen."