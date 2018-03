"Solidariteit is hartverwarmend" DRANKENHANDELAAR EN GEZIN KIJKEN WEER VOORUIT NA BRAND KRISTOF DE CNODDER

15 maart 2018

02u28 0 Schoten Tien dagen nadat het magazijn van hun drankenhandel in de Schotense Gelmelenstraat helemaal uitbrandde, zijn Jules Loots en Sonja Serneels alweer aan de slag. "Mijn man wordt op 27 maart 65, maar wil niet van stoppen weten", zegt Sonja. De familie trekt zich op aan een golf van solidariteit.



Nu zaterdag is er trouwens een benefiet op de Schotense markt.

Jules Loots en Sonja Serneels kregen de voorbije dagen veel te verwerken. Op 3 maart jongstleden brandde hun drankenmagazijn in de Gelmelenstraat volledig af. Sonja's dochter en Jules' stiefdochter Laetitia - die boven het magazijn woont - konden maar nipt ontkomen. Begrijpelijk dus dat het gezin Loots op een 'rollercoaster van emoties' zat. Maar: de familie is veerkrachtig en kijkt intussen weer vooruit.





"Mijn man heeft de activiteiten alweer gedeeltelijk hervat", vertelt Sonja, terwijl ze ons rondleidt in de restanten van de oude opslagplaats. "Momenteel werken we vanuit ons huis, iets verderop. De bakken bier staan voorlopig gestapeld in onze garage en in ons tuinhuis. Mijn man verdeelt de dranken nu met een monovolume, want onze kleine vrachtwagen bleef in de brand."





Niet op pensioen

Het blijft Jules Loots' bedoeling om zijn zaak helemaal herop te bouwen. "Op 27 maart wordt mijn man 65. De meeste mensen zouden in deze situatie wellicht met pensioen gaan, maar daar wil Jules niet aan denken", gaat Sonja verder.





"Hij wil graag nog een paar jaar verder doen. Bedoeling is om zo snel mogelijk een nieuw magazijn te bouwen. Al ligt die timing niet volledig in onze eigen handen. Voor een groot stuk zijn we afhankelijk van de snelheid waarmee de verzekering werkt. En voorlopig schiet het niet zo goed op naar onze zin. Intussen maken we het er van thuis uit het beste van en prijzen we ons gelukkig dat dochter Laetitia en haar twee kinderen niet gewond raakten."





De voorbije dagen sprongen heel wat vrienden van de familie in de bres. Meer dan dertig mensen hielpen bij het puin ruimen na de brand en nu komt er ook een benefietactie aan. Vrienden van dochter Laetitia gaan zaterdagvoormiddag op de markt van Schoten soep en pannenkoeken verkopen. "We wilden absoluut iets doen voor onze vriendin Laetitia en haar ouders", zeggen Gwen Comeyne, Nicky Vangorp en Kevin Van Der Jonckheid namens de vriendengroep. "Daarom proberen we geld in te zamelen om hen opnieuw een beetje op weg te zetten."





Moeder Sonja pinkt spontaan een traantje weg bij zo veel solidariteit. "Normaal ben ik iemand die liever geeft dan krijgt. Dit is even wennen voor mij, maar ik vind al die hulp natuurlijk wel hartverwarmend." Ook de Sint-Cordulaschool - waar Laetitia's kinderen Milan (5) en Lena (3) les volgen - gaat waarschijnlijk een solidariteitsactie op poten zetten. Laetitia woont inmiddels opnieuw in haar flatje, dat weliswaar rookschade opliep, maar voor het overige intact bleef. Ze liet wel onmiddellijk rookmelders installeren.