'Sarah Geeft' heeft nu ook winkelpand 06 september 2018

Ruilboetiek en speel-o-theek 'Sarah Geeft' was al actief op internet, maar gisteren opende initiatiefneemster Sarah Speltinckx ook een winkelpand in de Schotense Filip Bourletstraat 24. "Van 1 april tot nu zijn we bezig geweest met de inrichting van het gebouw. Het resultaat mag gezien worden", vertelt een trotse Sarah. Het concept ziet er als volgt uit: Sarah zamelt tweedehands kinderkleding (voor kinderen tot zes jaar) en speelgoed in en geeft die dan een nieuwe bestemming. Leden - die tien euro per half jaar betalen - kunnen speelgoed ontlenen. Kledij en ander materiaal voor kinderen en baby's kan dan weer worden geruild. Sarah heeft ondertussen al een uitgebreide collectie. Voor de komende maanden is ze wel nog op zoek naar extra winterkledij. Meer info op: www.facebook.com/SarahGeeft/. (KDC)