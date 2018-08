"Lange juridische strijd vermijden" PROJECTONTWIKKELAAR BELISTO HERTEKENT PLANNEN PELIKAANSITE KRISTOF DE CNODDER

14 augustus 2018

02u41 0 Schoten De plannen voor de bouw van een appartementencomplex op de site van voormalig rusthuis De Pelikaan worden hertekend. Het gebouw zal een rustieker uitzicht krijgen. Projectontwikkelaar Belisto wil zo tegemoet komen aan de wensen van buurtcomité Schotenhof en een lange juridische strijd vermijden.

Nieuwe wending in het dossier dat de Brasschaatse firma Belisto wil verwezenlijken in de Schotense Sint-Maria-ten-Boslei: hoewel Belisto in april groen licht kreeg om te beginnen met de bouw van elf appartementen, besloot men om de plannen alsnog bij te sturen. Buurtcomité Schotenhof was niet helemaal opgezet met het project en besloot na een eerder (afgewezen) beroep tot aan het gaatje te gaan. Lees: een ultieme procedure opstarten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.





Sneller dan procedure

"De afhandeling van die procedure kan jaren duren en zo veel tijd wilden wij niet meer verliezen", vertelt Bart Van den Broeck van Belisto. "In een poging om de situatie te deblokkeren zijn wij opnieuw rond de tafel gaan zitten met het wijkcomité. Die gesprekken verliepen constructief. Onderling werd overeengekomen om de plannen gedeeltelijk te herzien. Het volume van het gebouw blijft het zelfde, maar het complex krijgt wel een ander uitzicht. In de originele plannen was een moderne look voorzien, maar dat paste volgens de omwonenden minder goed in het straatbeeld. Daarom gaan we nu voor een rustiekere gevel."





Bart Van den Broeck hoopt dat bouwaanvraag met de aangepaste tekeningen later deze maand de deur zal uit gaan.





Eerst zien, dan geloven

"Dan moeten we wel weer enkele standaardprocedures doorlopen, maar dat zal sowieso sneller gaan dan een juridische slag bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen", maakt Van den Broeck zich sterk. Overigens blijkt het behoud van de oude, kasteelachtige gevel van De Pelikaan geen must meer voor de buurtbewoners. Belisto zal de gevel in principe dus kunnen slopen. De rest van het gebouw werd eerder al afgebroken.





Wijkcomité Schotenhof reageert voorzichtig positief, maar geeft nog niet al te veel commentaar over de koerswijziging van Belisto: "Wat tijdens onze laatste ontmoeting werd besproken, klonk niet slecht. Maar we willen eerst de nieuwe plannen echt onder ogen krijgen voor we gaan juichen."





Ondertussen volgt men bij de vlakbij gelegen Sint-Ludgardisschool de ontwikkelingen met argusogen. Hoe sneller de schop in de grond gaat, hoe beter voor de school. Belisto heeft immers ook een ruime parking voorzien voor het schoolpersoneel. In een smalle straat, waar parkeerplaatsen schaars zijn, is die bijkomende parking geen overbodige luxe.