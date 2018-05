'Kleine' Schoenen Torfs sluit 04 mei 2018

Schoenenwinkel Torfs, in de Schotense Paalstraat, sluit binnen afzienbare tijd definitief de deuren. Het gaat hier niet om een filiaal van de nationaal bekende Torfs schoenenketen, maar om een zaak die daar volledig van los staat. Momenteel wordt er een uitverkoop met grote kortingen gehouden in de Paalstraat. Bedoeling van de zaakvoerders is om tegen het einde van de zomer alle waren van de hand te hebben gedaan. Over de reden van de sluiting wil men niet al te veel kwijt. "Al is het zeker niet omdat de zaken slecht zouden gaan", gaf men ons wel mee. Ook in Stekene en Wilrijk wil 'kleine' Torfs naar verluidt van zijn winkels af. Opmerkelijk is wel dat de winkelruimte in Schoten nauwelijks een jaar geleden nog grondig werd vernieuwd.