'Historische' gevel blokkeert bouw appartementen 04 april 2018

De provincie Antwerpen heeft de vergunning ingetrokken die de gemeente Schoten eerder afleverde voor de bouw van elf appartementen in de wijk Schotenhof. Het bouwproject was voorzien op de site van het vroegere rusthuis De Pelikaan. De provincie struikelt over het feit dat de projectontwikkelaar een 'historische' gevel wil afbreken.





De firma Belisto uit Brasschaat wil elf appartementen bouwen in de Schotense Sint-Maria-ten-Boslei. Op het terrein in kwestie stond vroeger een 'kasteelachtige' villa, die later werd omgebouwd tot rusthuis De Pelikaan en nog later deels werd afgebroken. Projectontwikkelaar Belisto wil nu ook het laatste gedeelte - de voorgevel - slopen en er een appartementencomplex bouwen, maar dat mag dus niet van de provincie.





De provincie geeft daarmee gehoor aan een bezwaar vanuit wijkcomité Schotenhof. Dat had een probleem met het neerhalen van het laatste stuk gevel van het oude rusthuis. De geplande nieuwe voorgevel zou volgens het comité te bombastisch zijn en er zou te veel grond worden verhard. Het gemeentebestuur betreurt de beslissing van de provincie. Volgens schepen Erik Block (CD&V) vormen de plannen van Belisto een mooi alternatief voor de 'kankerplek' in de wijk Schotenhof. Belisto gaat zich nu intern beraden over verdere stappen. Beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is een optie. (KDC)