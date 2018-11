“Helden? We deden gewoon onze plicht”: mannen die op oudejaar bestuurster uit kanaal redden, krijgen huldiging Sander Bral

15 november 2018

20u47 0 Schoten Wim Dellafaille en Roland Humbert zijn door het gemeentebestuur van Schoten en het Carnegie Hero Fund gehuldigd voor hun dapperheid. Op oudejaarsavond redden ze een 88-jarige vrouw uit Deurne uit ijskoud water nadat ze met haar wagen het kanaal was ingereden. “Wij deden gewoon onze plicht.”

Schipper Roland Humbert (64) en zijn vrouw waren zich op hun woonboot aan het klaarmaken om het nieuwe jaar 2018 te gaan vieren bij familie toen ze opeens een enorme plons hoorden in het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Een 88-jarige dame uit Deurne was de controle over haar stuur verloren en kwam in het water terecht. De schipper op rust reageerde meteen en wierp een tros rond de zijspiegel van de wagen. Op die manier kon hij het voertuig richting het ondiepe water trekken.

Aan de andere kant van het kanaal passeerde Wim Dellafaille (48) net na een ritje in het veld. Ook hij twijfelde geen seconde en reed zo snel als hij kon naar de andere kant van het water. Daar sprong hij in het kanaal, schopte het ruitje van de wagen in met zijn klikpedalen en haalde de dame uit haar wagen. Wim en Roland konden haar samen veilig aan wal brengen en overleveren aan de intussen toegesnelde hulpdiensten. De vrouw werd onderkoeld en in levensgevaar afgevoerd maar ze heeft het uiteindelijk gehaald.

Medaille

Wim en Roland ontvingen donderdagavond van de burgemeester een medaille en geschenkpakket, in naam van het Carnegie Hero Fund dat burgers in de bloemetjes zet voor hun daden van moed en heldhaftigheid. Volgens de burgemeester maakte het duo die dag het verschil tussen leven en dood. “Het is een beetje een dubbel gevoel om deze eer te krijgen”, bekent verzekeringsmakelaar Wim. “Enerzijds vind ik dit absoluut niet nodig omdat ik gewoon mijn plicht heb gedaan. Anderzijds voel ik me ook wel een beetje trots. Het was een heel vreemd gevoel die dag maar we zijn wel nog oudjaar gaan vieren op de goede afloop.”

Slecht te been

Roland en zijn vrouw waren meer van slag door het incident en hebben hun feestplannen geannuleerd. “Ik ben geboren op het water en ik woon en werk al heel mijn leven op een boot. Maar zoiets maak je toch niet vaak mee”, herbeleeft Roland. “Een week later schoof ik uit toen ik aan wal probeerde stappen en lag ik zelf in het water. Toen ik terug aan wal kroop, kon ik al terug lachen met het voorval”, grinnikt hij.

Het slachtoffer zelf kon niet aanwezig zijn op de huldiging. Ze is ondertussen 89 jaar en erg slecht te been. Ze zou niet meer achter het stuur gekropen zijn sinds het incident. “Wij vinden het jammer dat we niets meer van haar gehoord hebben maar begrijpen het wel”, zeggen Wim en Roland. “Wij gaan wel nog afspreken. Wanneer Roland aanmeert in de Maas aan de Frans grens, fiets ik volledig tot daar. Deal!”, klinkt het unaniem.