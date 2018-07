"Getrainde hond maakt meer kans op adoptie" HONDENSCHOOL GAAT ASIEL HELPEN KRISTOF DE CNODDER

02u42 0 Schoten Hondenclub De Moedige Bijters (DMB) uit Schoten is gestart met een sympathiek initiatief om het plaatselijke dierenasiel te steunen. DMB gaat asielhonden gratis 'heropvoeden'. "Een goed getrainde hond geraakt makkelijker aan een nieuw baasje", redeneren de initiatiefnemers.

Donderdagavond, 19 uur. Usco - een negen maanden oude Mechelse herder - en Banzai - een Picardische herder van zowat anderhalf jaar oud - staan te trappelen van ongeduld om aan hun eerste les te beginnen bij hondenschool DMB. Een uurtje later stapt het duo moe, maar voldaan van het oefenterrein. Usco en Banzai zijn de eerste asielhonden die worden getraind door DMB. Bedoeling is dat er later nog honden volgen.





"Een tijdje geleden bood onze club haar diensten aan bij het asiel", vertelt Stephanie Van Den Wouwer, voorzitster van DMB en uitbaatster van hondenkennel Black'n Gold Thunder. "Onze leden zijn zelf allemaal dierenvrienden en op een gegeven moment kwamen we op het idee om eens iets te doen voor honden die geen thuis hebben. Sommige asielhonden hebben nooit echt een opvoeding gehad en leerden nooit omgaan met mensen of andere honden. 't Is niet altijd evident om die ergens te plaatsen. Daarom gaan wij nu een aantal beestjes socialiseren. Hun kans op adoptie zou op die manier groter moeten worden."





Uitleven

Bij het Schotense asiel nam men het aanbod van DMB dankbaar aan. "Het kan zeker een pluspunt zijn als bepaalde honden getraind worden. Zelf hebben we daar helaas de tijd, de mankracht en de knowhow niet voor", reageert asielvoorzitter Dany Hubrechts. "Positief is ook dat de honden in kwestie zich eens volop kunnen uitleven. Bij ons is de ruimte jammer genoeg beperkt en soms gaan de dieren zich dan wat vervelen. Mooi meegenomen is dat de honden die naar DMB gaan ook in de kijker lopen. Je weet maar nooit dat een lid of sympathisant van DMB 'verliefd' wordt op een van onze gasten en hem in huis haalt."





Hondenloopzone

DMB wil adoptiebaasjes ook enkele gratis proeflessen aanbieden en plant verder acties om geld in te zamelen voor het asiel. Het asiel heeft immers plannen voor een nieuwbouw en kan dus elke euro gebruiken. "Op onze huidige hondenloopweide plannen we een modern gebouw, waarna we het oude asiel gaan afbreken om daar dan een hondenloopzone te creëren", licht Dany Hubrechts toe. De verhuisintenties zijn al langer bekend, maar intussen is een architect effectief begonnen met voorontwerpen tekenen. Het asiel hoopt de definitieve plannen eind september, tijdens de jaarlijkse opendeurdag, te kunnen voorstellen.





Overigens staat ook DMB op termijn voor een verhuis. Het huidige terrein zal - zoals bekend - door De Vlaamse Waterweg worden opgeëist voor de verbreding van het Albertkanaal. Het gemeentebestuur helpt zoeken naar een nieuwe locatie. De meest concrete piste is momenteel een stuk weiland in de buurt van de E10-plas.