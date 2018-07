"En heel het rusthuis supportert mee" COLLEGA'S WZC VORDENSTEIN STAPPEN DODENTOCHT VOOR BERREFONDS KRISTOF DE CNODDER

24 juli 2018

02u47 0 Schoten Kimberly Doms en Chani Nijsmans - die allebei werken in het Schotense rusthuis Vordenstein - laten zich tijdens de komende Dodentocht sponsoren voor het Berrefonds. "De rusthuisbewoners leven enorm mee met onze actie", klinkt het.

Kimberly (29) is wel sportief, maar wandelde nooit lange afstanden. Chani (eveneens 29) haatte wandelen zelfs. En toch beginnen de twee collega's/vriendinnen op 10 augustus aanstaande aan de honderd kilometer lange Dodentocht in Bornem. Beide dames zijn dan ook op een soort van missie.





"Begin dit jaar kreeg ik te horen dat ik nooit kinderen zal kunnen krijgen en dat was een immense klap", steekt Kimberly van wal. "Om mijn gedachten een beetje te verzetten, zocht ik een grote uitdaging. Zo ontstond het idee om me in te schrijven voor de Dodentocht. Ik daagde mijn collega Chani, met wie ik een uitstekende band heb, uit om mee te doen en ze hapte toe."





Hekel aan wandelen

"Hoewel ik tot voor kort een hekel had aan wandelen kon Kimberly me toch overtuigen", pikt Chani in. "Voorwaarde was wel dat we al wandelend geld zouden proberen in te zamelen voor een goed doel dat me na aan het hart ligt: het Berrefonds. Die stichting steunt ouders van zogenaamde 'sterrenkindjes': kinderen die tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte stierven. Zelf verloren mijn partner en ik in 2015 ons dochtertje Eleonore na twintig weken zwangerschap. In die periode hebben we enorm veel aan de hulp van het Berrefonds gehad. Nu was het tijd om iets terug te doen."





Sterrenkindjes

Kimberly en Chani wilden ook de bewoners van woonzorgcentrum Vordenstein bij hun uitdaging betrekken. "Omdat onze actie draait om 'sterrenkindjes' besloten we tijdens de wekelijkse knutselmomenten voor onze mensen rond het thema 'sterren' te werken", gaat het duo verder. "Bedoeling is dat er tienduizend papieren sterren worden gemaakt, één voor elke tien meter die we zullen stappen. Intussen zitten we aan 8.791 stuks. Alle sterren worden ergens in het rusthuis opgehangen. De bewoners zijn heel enthousiast. Ze leven heel hard mee met ons."





Wegens praktische redenen zullen er tijdens de Dodentocht geen bejaarden van Vordenstein komen supporteren. Staan straks wel langs de weg: een 'fanclub' van het Berrefonds en Maarten en David, de partners van respectievelijk Kimberly en Chani. "Onze mannen wagen zich niet aan de Dodentocht, maar ze steunen ons natuurlijk wel volop. Tijdens onze trainingen rijden ze bijvoorbeeld soms met de auto achterop om ons te bevoorraden. We hebben dus een heel team achter ons staan en dat maakt ons alleen maar meer vastberaden om op 10 augustus de honderd kilometer vol te maken."





Kimberly en Chani sponsoren kan via het bankrekeningnummer BE10 0000 0000 0404, met de mededeling 016/0930/01127.