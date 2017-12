"Eindelijk werk maken van nieuw veld" GEMEENTE GEEFT ERFPACHT ALS EINDEJAARSCADEAU AAN FC KONINGSHOF KRISTOF DE CNODDER

02u41 0 De Freine Het veld van voetbalclub FC Koningshof, niet voor niets 'de zandbak' genoemd, ligt er erbarmelijk bij. Schoten Voetbal- en tennisclub Koningshof uit Schoten kreeg een mooi eindejaarscadeau. Het Schotense gemeentebestuur heeft de gronden waarop Koningshof al decennialang actief is overgenomen van enkele privéeigenaars en geeft ze nu in erfpacht aan de club. "Eindelijk kunnen we werk maken van een nieuwe kantine en kunstgras", zegt voorzitter Jeroen Stockbroekx.

Koningshof is een club met een jarenlange traditie. Al sinds 1952 voetballen de blauw-witten op een terrein in de Schotense Zilverstraat. Onder andere voormalig Antwerpspeler Bob Geens was ooit actief bij het team uit de KVV competitie. Naast het voetbalveld liggen er ook nog twee tennisbanen. De terreinen in kwestie werden gehuurd van enkele sympathiserende families, maar omdat de eigendom van de gronden na een aantal erfenissen wat versnipperd raakte, kwam ook de rechtszekerheid van de club in het gedrang.





Benoit Simons, François Le Bon en Kris Oversteyns in de tribune aan het veld.

"Niemand van de eigenaars heeft ons ooit gezegd dat we weg moesten, maar tegelijk kon men ons geen zekerheid geven voor de langere termijn", legt Jeroen Stockbroekx van Koningshof uit. "Voor ons was dat enigszins vervelend omdat we al langer enkele grote infrastructuurwerken willen uitvoeren. Maar ja: je kan moeilijk investeren als je niet zeker weet dat je nog lang van die accommodatie gaat kunnen genieten."





Enter gemeente Schoten. Het gemeentebestuur had oren naar de grieven van FC Koningshof en kocht een tijd geleden de gronden aan die in de volksmond 'De Pheyp' worden genoemd. De gemeente betaalde daar zowat anderhalf miljoen euro voor. "Intussen werd een erfpachtovereenkomst uitgewerkt waarbij de club voor een symbolisch bedrag bij ons kan huren", vertelt Schotens schepen van Sport Luc Van Gastel (CD&V).





De gemeenteraad bekrachtigde vorige week die deal. De erfpacht loopt in eerste instantie 27 jaar, waarna er een optie is tot verlenging.





Zo kan Koningshof weldra effectief aan verbouwen beginnen denken. "We hebben al een werkgroep opgericht die gaat brainstormen over de mogelijkheden", gaat Jeroen Stockbroekx verder. "Een nieuwe kantine is geen overbodige luxe, want de huidige staat er al sinds het einde van de jaren '50 en heeft stilaan zijn tijd gehad. Verder dromen we van een kunstgrasvoetbalveld. Onze twaalf ploegen moeten het met één terrein doen en dat heeft zwaar te lijden onder de belasting. Niet voor niets noemen onze tegenstanders ons veld 'de zandbak' (glimlacht). Ergens heeft dat misschien zijn charme, maar op termijn is kunstgras gewoon beter. Nu moeten we voor onszelf eerst nagaan wat er financieel mogelijk is en welke aanpassing prioriteit krijgt."