Schoolzwemmen straks vier keer duurder in Kortrijk? Peter Lanssens

15 februari 2019

07u25 0 Het nieuwe zwembad op het stadsdeel Weide zorgt voorlopig niet echt voor een hoerastemming in de Kortrijkse scholen. Volgens gemeenteraadslid Roel Deseyn van oppositiepartij CD&V 4.0 dreigt met de opening van het nieuwe zwembad het schoolzwemmen vier keer duurder te worden: “Het schoolzwemmen kost nu 0,40 euro per kind per lesbeurt, voor een half uur zwemles met twintig kinderen per baan. In het nieuwe zwembad wordt dat 1,60 euro per kind per lesbeurt.”

“Om een concreet voorbeeld te geven: voor de 249 leerlingen van basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen zou de totale zwemkost voor een schooljaar zo stijgen van 1.494 naar 5.976 euro. Het oudercomité van de katholieke basisscholen signaleert dat het doorrekenen van de meerprijs aan ouders de meest kwetsbare gezinnen dreigt te treffen, terwijl het ook niet kan door het regime van de maximumfactuur. De enige haalbare oplossing voor scholen bestaat er in om minder zwembeurten in te lassen in het programma, waardoor het niveau om kinderen te leren zwemmen niet meer op peil kan gehouden worden. Ik roep het stadsbestuur op om dringend opnieuw met de exploitant (private partner en beheerder Lago, red.) samen te zitten en een billijke regeling te treffen. Zodat het zwemonderwijs straks niet beperkt wordt in Kortrijk”, aldus Deseyn.

Overleg met basisscholen

Of de informatie van Roel Deseyn klopt, is onduidelijk. We legden ons oor te luister bij het stadsbestuur, maar daar werden we voorlopig niet veel wijzer van. Het komt er in grote lijnen op neer dat er nog niets vast ligt. “Wat Roel Deseyn zegt, is een kopie van een brief van ouders die we eerder deze week ontvingen”, zeggen schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) en schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We wensen een al gepland overleg met de basisscholen, op maandag 25 februari, af te wachten. We zijn overtuigd dat we daar samen met de basisscholen tot een gezamenlijk akkoord zullen komen”, aldus Detavernier en Vandendriessche. Nu het nieuwe zwembad op vrijdag 1 maart opent, sluiten de aftandse zwembaden Mimosa en Magdalena in Kortrijk. Baantjes trekken in Mimosa en/of Magdalena kan nog tot en met donderdag 28 februari. Info over tarieven en openingsuren van het nieuwe zwembad staan op de nieuwe site www.lago.be/kortrijk.