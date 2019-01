School gedaan? Haal de slee boven Antoon Verbeeck

22 januari 2019

18u23 0

Deze leerlingen van Vrije Basisschool ‘t Goor in Heist-Goor (Heist-op-den-Berg) moesten vandaag na schooltijd niet te voet door een sneeuwlandschap naar huis. Hun papa haalde de slee nog eens boven en daar genoten deze broer en zus zichtbaar van. Aan sleeën ook geen gebrek in Beerzelberg in Beerzel (Putte). Daar kwamen enkele kinderen samen om van het hoogste punt van onze provincie met de slee naar beneden te glijden.