Zoon ex-CVP schepen op liberale lijst 21 juni 2018

De 64-jarige Erik Goorden stelt zich tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober kandidaat voor de Open Vld in Schilde. Goordens keuze voor de liberalen is best opmerkelijk aangezien zijn vader Joz zaliger in een ver verleden nog schepen was voor de toenmalige CVP. Goorden junior wil zich vooral engageren voor een propere en verkeersveilige gemeente. Met Philippe Verschueren (49) strikte Open Vld trouwens nog een nieuwe kandidaat die de politiek met de paplepel ingegeven werd. Verschuerens vader Joos zetelt momenteel namens Open Vld in de gemeenteraad. Verder stelde de partij ook binnenhuisarchitecte op rust Jeanne Antonissen (71) voor als bijkomende naam op de lijst. (KDC)