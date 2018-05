Zoektocht ontwerper gemeentehuis gestart 01 juni 2018

De gemeenteraad van Schilde heeft een procedure in gang gezet om een ontwerper aan te stellen voor de verbouwing van het gemeentehuis. Het was al langer geweten dat Schilde de diensten van de gemeente en het OCMW in één gebouw wil integreren, maar dan dringt een herinrichting zich op. Voor de verbouwing heeft het gemeentebestuur zo'n vier miljoen euro opzij gezet. Het studiebureau dat de ontwerpopdracht binnen haalt, zal daarvoor 400 000 euro krijgen. Open Vld - Schildes grootste oppositiepartij - onthield zich bij de stemming over dit punt. "Uiteraard zijn wij het er mee eens dat het gemeentehuis verbouwd moet worden met het oog op het nieuwe dienstverleningsconcept, maar de timing van deze aanstellingsprocedure zit niet goed", beweert liberaal fractieleider Olivier Verhulst. "Op het einde van een legislatuur nog zo'n belangrijke gunning doen vinden we niet correct. Beter zou zijn om dit over te laten aan de volgende bestuursploeg. De volgende coalitie zal toch zijn eigen accenten willen leggen, dus nu al een studiebureau laten beginnen met het werk is weinig zinvol." (KDC)