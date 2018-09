Zeepbellen vervangen ballonnen bij De Wingerd 04 september 2018

Gemeentelijke lagere school De Wingerd uit 's Gravenwezel begon het schooljaar op een wat andere manier dan anders.





"De vorige jaren lieten we op de eerste schooldag altijd ballonnen op tijdens onze openingsceremonie, maar vanuit ecologisch standpunt vonden we dat niet langer te verantwoorden", zegt schooldirecteur Wilfried Maes.





"Veel van die ballonnen bleven achter in de natuur en dat was dus niet goed. Daarom mochten de kinderen deze keer zeepbellen blazen om het jaar feestelijk in te zetten. Onze leerlingen vonden deze activiteit trouwens zeker zo leuk."





(KDC)