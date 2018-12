Wonderwijzer zwaait juf Mia uit Kristof De Cnodder

20 december 2018

Basisschool Wonderwijzer uit Schilde nam vandaag afscheid van juf Mia Cox. De zorgjuf van de eerste graad ging namelijk met pensioen.

Juf Mia was al van in 1979 actief in de school, waar ze heel lang les gaf aan het tweede leerjaar. De leerlingen en collega’s zwaaiden haar op gepaste wijze uit. Zo werd er een erehaag gevormd voor juf Mia en zongen de kinderen een lied op de tonen van Abba’s Mamma Mia. De verrassing voor de kersverse gepensioneerde was helemaal compleet toen ook haar familieleden opdoken in de school.