Wonderwijzer steunt schooltje in Benin 08 juni 2018

Basisschool Wonderwijzer uit Schilde reikte onlangs een cheque ter waarde van 5.318 euro uit aan het project 'Victoire Maname' in het Afrikaanse Benin. Veerle Van den Wijngaert - ex-leerkracht van de Wonderwijzer - heeft in Benin haar schouders gezet onder de oprichting van een schooltje en zij krijgt van haar oude school daarvoor een mooie geldsom mee. Wonderwijzer zette de voorbije maanden allerlei acties op poten om geld in het laatje te brengen. Tijdens het voorbije schoolfeest werd een cheque overhandigd. Overigens steunt de Wonderwijzer jaarlijks een ander goed doel.





(KDC)