Wonderwijzer solidair met school in Benin 10 maart 2018

De leerlingen van basisschool Wonderwijzer uit Schilde kregen gisterenmiddag een 'sobere' maaltijd voorgeschoteld in het kader van een solidariteitsactie.

"Tijdens deze vastenperiode proberen we geld in te zamelen voor Victoire Maname, een schooltje voor dove en slechthorende kinderen in Benin", zegt Frank Jagers van Wonderwijzer. "Dat doen we onder andere door rijst te verkopen. Verder werd er dus een sobere maaltijd georganiseerd, enerzijds om wat extra geld in het laatje te krijgen, anderzijds uit solidariteit met de mensen die het minder breed hebben. Het is trouwens via een oud-collega dat we met Victoire Maname in contact zijn gekomen. Veerle van den Wijngaert fietste ooit door Bénin en zij leerde de school kennen. Ze heeft zich vervolgens geëngageerd om dat project te ondersteunen en wij willen haar daar nu dus bij helpen." (KDC)