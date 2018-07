Wonderwijzer decor voor nieuwe VTM-serie 14 juli 2018

02u23 0 Schilde In basisschool Wonderwijzer in de Schoolstraat starten vanaf maandag opnames voor de nieuwe VTM-serie De Luizenmoeder. De makers van de reeks zullen tot half september draaien in Schilde.

VTM blikt deze zomer een Vlaamse remake van de Nederlandse comedyserie De Luizenmoeder in. Die reeks speelt zich gedeeltelijk af op een lagere school en de Wonderwijzer zal fungeren als decor. Dat de productie in Schilde terechtkwam, is geen toeval, want eind juni maakte Wonderwijzer zijn campus in de Schoolstraat helemaal leeg. Het gebouw werd inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar en alle klassen zullen vanaf 1 september in Wonderwijzers hoofdgebouw in de Kerkelei komen te zitten. "Een locatiezoeker van productiehuis Lecter Media hoorde van onze verhuis en voor De Luizenmoeder was dit natuurlijk ideaal", vertelt directrice Kristel Portael. "Een actueel en leegstaand schoolgebouw kon men goed gebruiken. Er werd maanden geleden al een huurovereenkomst opgesteld en in de eerste twee weken van de zomervakantie bouwde men de set op. Intussen ontmoette ik een paar van de acteurs die meespelen (onder anderen Lyn Van Royen, Els Dottermans en Tom Audenaert, red.). Er zijn ook enkele rollen voor kinderen, maar van onze school doet er niemand mee." Wanneer het programma op het scherm zal komen, is momenteel nog niet bekend. Wie een kijkje wil gaan nemen tijdens de opnames: doe geen moeite, want de set wordt hermetisch afgesloten. (KDC)