Winterdorp Schilde keert terug, mét ijspiste Kristof De Cnodder

11 november 2018

18u11 0 Schilde Winterdorp Schilde krijgt een vervolg. Van 1 december tot en met 6 januari kan iedereen opnieuw terecht in ’t Parkske voor een stevige portie eindejaarssfeer.

De twee eerste edities van Winterdorp Schilde groeiden uit tot een succes. Het lag dus in de lijn van de verwachtingen dat er ook een derde editie zou komen. Dat werd inmiddels ook officieel bevestigd door de organisatoren.

In het Winterdorp in ’t Parkske, aan de Turnhoutsebaan, zullen tal van eet- en drankstandjes ondergebracht worden in chalets. Bovendien kan je er ook de ijzers onderbinden voor potje schaatsen op de piste. Waar Winterdorp Schilde gratis toegankelijk is, zal je voor een schaatsbeurt wel vijf euro moeten betalen. Wie zelf geen paar schaatsen heeft, kan er ter plaatse huren voor 2,5 euro extra.

Het Winterdorp is elke dag open. Meer informatie op www.schilde.be.