Wie vuurwerk afsteekt, riskeert GAS-boete tot 350 euro

14 december 2018

12u08 0 Schilde Binnenkort is het weer nieuwjaar en kunnen we vanaf klokslag 12 uur kijken naar vuurwerk. Maar let wel op, want zelf vuurwerk afsteken is gevaarlijk en kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor je gezondheid als financieel.

De brandweer en politie waarschuwt om nooit vuurwerk af te steken. Vuurwerk is gevaarlijk en kan onverwacht ontploffen. Daarnaast mag je ook niet zomaar vuurwerk afsteken in Schilde. “Enkel de burgemeester kan hiervoor toestemming geven”, klinkt het in een bericht van de gemeente. “Wie toch vuurwerk afsteekt riskeert een GAS-boete tot 350 euro.”

Dieren houden ook niet van vuurwerk

Verder verwittigt de gemeente ook dat dieren erg kunnen schrikken van vuurwerk. “Honden of katten lopen weg en herten of paarden vluchten en komen onder een auto terecht.” Dieren zijn erg gevoelig aan luide knallen. “Elk jaar sterven er zelfs dieren door een hartaanval.”