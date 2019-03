Wereldwijd artistiek concept landt met beamers en blacklights in Schilde Sander Bral

24 maart 2019

19u25 0 Schilde “Zoek een locatie, nodig zoveel mogelijk kunstenaars uit en vraag hen een projector mee te nemen.” Dat zijn de simpele regels van de wereldwijde ‘bring your own beamer’-beweging die afgelopen weekend in Schilde neerstreek. Het Albert van Dyck museum was het decor voor uniek licht- en schaduwspektakel.

Het was lokaal kunstenaar Roland Pauwels die bij de cultuurdienst ging aankloppen met het idee om ‘bring your own beamer’ (BYOB) naar Schilde te brengen. “Onze dienst is een BYOB-expositie in Gent gaan bezoeken om te bekijken wat nu net de bedoeling is van zo’n evenement”, zegt cultuurconsulent Erik Binon. “We waren meteen verkocht en gaven groen licht aan Roland om iets gelijkaardigs te organiseren in het Albert van Dyck-museum.”

Zestien kunstenaars uit Gent en Schilde stelden zaterdagavond hun werk voor met beamers, lichteffecten, een dansshow met blacklights, bewegingen met fluorescerende verf en een fotosessie voor kinderen.