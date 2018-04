Waterpret in Het Parkske 19 april 2018

Het Parkske van Schilde werd gisterennamiddag overspoeld door tientallen kinderen die meededen aan de Buitenspeeldag. Het is stilaan een traditie dat de gemeentelijke dienst Vrije tijd en Welzijn op deze dag een mooi programma in mekaar bokst. Ook nu was het aanbod weer heel divers. Zo kon het jonge volkje zich bijvoorbeeld uitleven op een springkasteel, een fietsparcours en een mechanische rodeostier. Verder was er ook nog een workshop djembé. "Het Parkske is een ideale locatie om zo'n evenement te organiseren en het weer was bovendien prachtig", zegt Jef Peeters van Schildes vrijetijdsdienst.





(KDC)