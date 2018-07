Vrijwilligers kunnen met vragen terecht bij gemeente 05 juli 2018

De gemeente Schilde beschikt sinds kort over een vrijwilligerspunt. Het gemeentebestuur wil mensen die één of andere vorm van vrijwilligerswerk doen op deze manier beter ondersteunen. Gisteren was er een officieel startmoment. "Vaak zitten mensen met vragen: Hoeveel uren mag ik presteren als vrijwilliger? Mag ik een onkostenvergoeding aanvaarden en wordt die dan belast? Op zulke vragen willen wij een antwoord helpen formuleren", zegt cultuurschepen Kathleen Krekels (N-VA). "Gespecialiseerde organisaties Vonak en 'Give a Day' gaan ook mee begeleiden." Het vrijwilligerspunt is elke woensdag tussen 13 en 17 uur open in de gemeentelijke bibliotheek. (KDC)