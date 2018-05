Vredegerecht na zeventien jaar dicht 02 mei 2018

Het vredegerecht van Schilde is sinds gisteren officieel gesloten. Na zeventien jaar besloot het ministerie van justitie om de rechtbank aan de Turnhoutsebaan definitief op te doeken, bij wijze van besparingsmaatregel. Vorige week werden er de laatste zaken behandeld. Vrederechter Stefan Luyten (68) zal in de loop van mei daar nog een uitspraak over doen en gaat vervolgens met pensioen. Van Luytens vier gerechtelijke medewerkers gaat er één eveneens met pensioen en worden er drie overgeplaatst. Het werk dat de voorbije jaren in Schilde gebeurde, wordt nu verdeeld over vier andere kantons. Schildenaren moeten zich voortaan wenden tot het vredegerecht van Brasschaat. Dossiers uit Wijnegem gaan naar Merksem, die uit Borsbeek naar Deurne en die uit Wommelgem naar Zandhoven. Wat er met het gebouw gebeurt waarin de rechtbank was gevestigd, is nog onduidelijk.





Het pand is eigendom van de gemeente Schilde, maar die heeft er nog geen nieuwe bestemming voor gevonden. (KDC)