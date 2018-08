Vrachtwagen rijdt café Briand binnen BRANDWEER STUT GEVEL OM INSTORTING TE VOORKOMEN SANDER BRAL

14 augustus 2018

02u39 0 Schilde Een vrachtwagenchauffeur veroorzaakte gisterochtend enorme schade aan café Briand. Om een nog onbekende reden week de trucker van de weg af en knalde tegen de gevel van de zaak. "Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen", zegt uitbater David Heerwegh.

Het dorpscentrum van Schilde werd gisterochtend vroeg opgeschrikt door een gigantische knal. Om een nog niet bekende reden begon een vrachtwagen te slippen op de Turnhoutsebaan. De trucker kon niet meer op tijd stoppen en knalde tegen de muur van café Briand. Die stortte in naar de binnenkant van de zaak waardoor de schade enorm is.





"Ik woon vlakbij het café maar ik heb de knal zelf niet gehoord", zucht zaakvoerder David Heerwegh, die het café van zijn moeder overnam in 2000. "De onmiddellijke buren zijn allemaal uit hun slaap gewekt door het helse kabaal. Ze hebben me meteen gecontacteerd. Toen ik aankwam, zag ik dat er een vrachtwagen in mijn zaak stond. De trucker zelf was volledig van zijn melk, maar geraakte gelukkig niet gewond. Het is me nog steeds een raadsel waarom hij plotseling van de weg afweek. Bij de controle is wel gebleken dat hij zeker niet onder invloed was."





Sluitingsdag

"Op zondag is het vaste sluitingsdag", gaat David verder. "Gelukkig maar, want ik baat een populair café uit met veel ambiance tot in de vroege uurtjes. Als dit op een vrijdag of zaterdag gebeurd zou zijn, zouden er wellicht gewonden gevallen zijn. Nu is er alleen materiële schade, maar wel heel veel. Door de impact is de voorgevel met ramen en deuren in mijn zaak gekatapulteerd. Daardoor ontstond er een kettingreactie waardoor bankensets en tafels volledig onder het puin bedolven raakten. Ook de muziekinstallatie is door de klap rijp voor de schroothoop."





De brandweer moest ter plaatse komen om het gebouw te stutten tegen het instoringsgevaar. Het pand kon gisteren al meteen vrijgegeven worden.





Steun

"Eerst wil ik alles even laten bezinken", vertelt David. "Maar dankzij alle steunbetuigingen van vaste klanten, buren, andere lokale ondernemers en de burgemeester heb ik de moed gevonden om zo snel mogelijk terug van start te gaan. Ik ben tevreden als ik mijn café over een maand weer kan openen."





Café Briand werd in 1997 opgericht op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Lindenstraat. Het is de eerste keer dat er in al die tijd een ongeval gebeurd op dat punt. "De weg loopt hier gewoon rechtdoor en het is bebouwde kom, bovendien staan hier ook verkeerslichten", zegt David. "Ik kan me echt niet voorstellen waarom de trucker hier van de weg afweek. Dat zoekt de politie uit."