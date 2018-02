Voor 4,9 miljoen is Kattenhof van u TWAALF SLAAPKAMERS, VIER BADKAMERS, ZWEMBAD ÉN WIJNGAARD KRISTOF DE CNODDER

13 februari 2018

02u41 0 Schilde Kasteel Kattenhof in 's Gravenwezel staat te koop. Voor 4,9 miljoen euro krijgt u niet alleen twaalf slaapkamers, vier badkamers en een zwembad, maar ook een kapel, een wijngaard en een brok geschiedenis. Eigenaar Erwin

gaf uw krant een exclusieve rondleiding.





De locatie waar zich nu de ruime keuken bevindt, had vroeger een andere functie. Begin vorige eeuw was het een soort van werkplaats van baron Pierre de Caters, de allereerste Belgische piloot ooit en bekendste ex-bewoner van het kasteel.





"De baron was erg geïnteresseerd in luchtvaart en blijkbaar zette hij hier zelf vliegtuigmotoren in mekaar", vertelt Erwin Beerens. "Op de plaats waar nu golfclub Rinkven zit, iets verderop, liet hij zelfs een eigen landingsplaats aanleggen. Overigens is het een misvatting dat het Kattenhof zijn naam zou danken aan de adellijke familie de Caters. De naam Kattenhof bestond al voor de familie terecht kwam. De oudste delen van het kasteel dateren uit de vijftiende eeuw."





Kelderverdieping

"Hier woonde destijds een deel van het personeel van de adel", zegt Erwin Beerens, die intussen verhuisd is naar kasteel Pulhof in Wijnegem.





"Ooit zou hier tot 85 man personeel hebben rondgelopen, maar toen was het domein nog veel groter, zo'n 850 hectare. In de loop der tijden werd er veel grond verkocht en nu blijft er nog 13,2 hectare over. Zelf hebben wij hier nooit personeel in dienst gehad. In de zestien jaar dat we hier woonden deden mijn vrouw en ik zelf het onderhoud. Voor ons was dat een uit de hand gelopen hobby. Wie op een kasteel wil wonen, moet die passie ook voelen. Anders kan je beter een grote villa laten bouwen."





Kapel

De Belgische adel is over het algemeen erg katholiek en dus mocht een eigen kapel in het Kattenhof niet ontbreken. "In die kapel kwam de pastoor de mis opdragen. De edelen zaten dan beneden en het personeel boven, uit het zicht. Toen wij hier woonden, zijn er ooit kennissen van ons getrouwd en kinderen uit onze omgeving gedoopt", geeft Beerens aan. "We hebben de kapel dan ook gewoon behouden, hoewel we binnenin vrij waren om alles te veranderen. Enkel de buitenkant van het kasteel is beschermd als dorpsgezicht."





"Het vroegere koetshuis deed bij ons dienst als hobbyruimte", vertelt Beerens nog. "In een minder ver verleden verhuurden vorige eigenaars het als feestzaaltje. Onder het stuk tuin tussen het koetshuis en het hoofdgebouw zelf zijn er trouwens nog extra mogelijkheden. We hebben een vergunning voor een grote ondergrondse parkeergarage. Ik heb er ooit aan gedacht om daarin een collectie oldtimers onder te brengen - ik ben nu eenmaal een 'automan' - maar de bouw van de garage is er uiteindelijk niet van gekomen. De vergunning geldt nog steeds."





Wijngaard

Buiten is het Kattenhof omringd door een vijver, een moestuin, weilanden bossen én een wijngaard. "Die heb ik zelf zeven jaar geleden aangeplant", legt Beerens uit. "Dat bracht zo'n zevenhonderd liter wijn per jaar op. Zelf vind ik mijn wijn heerlijk, maar mijn vrouw vindt hem niet te drinken. Eigen kind, schoon kind, zeker? (lacht)"





Hoe dan ook: wie het kasteel overneemt, kan straks zijn eigen wijntje brouwen. En hoeveel mensen kunnen dat zeggen?





Meer info op





