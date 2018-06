Vijf advocaten op lijst Open Vld 28 juni 2018

De Open Vld-afdeling van Schilde heeft haar volledige kandidatenlijst bekendgemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat huidig fractieleider in de gemeenteraad Olivier Verhulst de lijst zou trekken, was al bekend. Ook de andere liberale gemeenteraadsleden Yolande Avontroodt (ex-burgemeester), Marian Van Alphen, Valérie Van Genechten, Lynn Cuppens, Rita Tutelaars en Kristof Droessaert zijn opnieuw kandidaat. Verder zijn OCMW-raadsleden Hugo Jacobs, Bart Lauryssen en Nathalie Duchateau eveneens van de partij. Opvallend: van de 25 kandidaten zijn er 5 advocaat in het dagelijkse leven (Olivier Verhulst, Marian Van Alphen, Valérie Van Genechten, Lynn Cuppens en Dirk Dielen). Op plaats 22 vinden we ook nog rechtenstudent Ward Den Dooven, die met zijn 20 jaar de jongste is op de lijst. Een vlotte en veilige mobiliteit, het behoud van Schildes groene karakter, bruisende dorpskernen en burgerparticipatie zijn speerpunten van het partijprogramma. (KDC)