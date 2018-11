Vier N-VA’ers en twee liberalen in nieuw schepencollege Kristof De Cnodder

15 november 2018

11u42

Het schepencollege dat vanaf 1 januari aan de slag gaat in Schilde is bekend. Al snel na de verkiezingen sloten N-VA en Open VLD een coalitie, nu is ook duidelijk wie de bestuursposten gaat invullen. Huidig en nieuw burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) krijgt drie partijgenoten naast zich in het college, Open VLD levert twee schepenen.

Dat Dirk Bauwens zichzelf zou opvolgen als burgemeester was al geweten. In het schepencollege krijgt hij straks de steun van partijgenoten Kathleen Krekels, Peter Mendonck en Pascale Gielen. Krekels en Mendonck zijn nu ook al schepen en behouden in grote lijnen hun bevoegdheden. In Krekels geval is dat onder andere cultuur en onderwijs, maar voortaan ook jeugd en senioren. Mendonck blijft verantwoordelijk voor openbare werken. In principe haakt Mendonck halfweg de komende legislatuur af. Politieke nieuwkomer Mats Geismar staat klaar als opvolger. Gemeenteraadslid Pascale Gielen maakt de stap naar het college. Zij krijgt de post sociale zaken.

Open VLD vaardigt Olivier Verhulst en Marian Van Alphen af. Verhulst wordt onder andere schepen van financiën, mobiliteit en milieu. Van Alphen krijgt onder meer lokale economie en ruimtelijke ordening onder haar vleugels. Voormalig liberaal burgemeester Yolande Avontroodt mag zich vanaf 1 januari voorzitter van de gemeenteraad noemen.

Samen hebben N-VA en Open VLD binnenkort een comfortabele meerderheid van 20 zetels op 25. N-VA’s huidige coalitiepartner CD&V belandt in de oppositie, naast Groen en Vlaams Belang. OCMW-voorzitter Leen Scholiers (N-VA) verdwijnt uit het schepencollege, dat het voortaan met één persoon minder gaat doen.