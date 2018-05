Vier dagen topgolf in Rinkven EUROPEAN TOUR KEERT NA 18 JAAR TERUG NAAR BELGIË KRISTOF DE CNODDER

15 mei 2018

02u57 0 Schilde 's Gravenwezel ontvangt deze week één van de meest prestigieuze sportevenementen van het land. De European Tour (zeg maar: de Champions League van de golfsport) strijkt neer in golfclub Rinkven.

Organisatrice Lieselotte Pieters - zus van onze golftrots Thomas - pakt uit met een sterk deelnemersveld en een prijzenpot van 1 miljoen euro.





Het was achttien jaar geleden dat de European Tour België aandeed. Toen was Knokke gaststad. En nu krijgt Rinkven dus de internationale golftop over de vloer. Met dank aan de Antwerpse Lieselotte Pieters en haar familie. Het idee om de European Tour opnieuw naar België te halen werd bedacht en uitgewerkt door familiebedrijf Pieters Productions.





"Het voorbije anderhalf jaar hebben we keihard gewerkt om onze droom waar te maken", opent Lieselotte Pieters. "De tijd was er ook rijp voor. Met mijn broer Thomas, Nicolas Colsaerts en Thomas Detry hebben we momenteel drie erg goede landgenoten in de golfsport. Zij gaven de populariteit van het golf in België een duw in de rug. We kozen Rinkven omdat de locatie perfect is en omdat het clubbestuur meteen enthousiast was om mee te werken. Mooi meegenomen is dat Thomas hier regelmatig komt trainen."





Miljoen euro prijzengeld

Het 'Belgian Knockout 2018'-tornooi kan nog voor het eerste balletje werd geslagen al enkele indrukwekkende cijfers op tafel leggen. Zo zullen 144 internationale toppers strijden om een prijzenpot van één miljoen. "In België zijn er weinig sportevenementen waar meer geld valt te verdienen. Tegelijk zijn we qua prijzenpot één van de meest bescheiden tornooien in de European Tour", kadert Lieselotte Pieters. "Dat we zo'n sterk deelnemersveld konden strikken, komt ook omdat Thomas veel collega's warm maakte voor het evenement."





20.000 bezoekers

Een deel van de onkosten van het tornooi wordt gedekt door sponsoring en ander deel moet komen van inkomgelden. Dagtickets kosten 25 tot 35 euro. "Over vier dagen hopen we zowat 20.000 bezoekers te mogen ontvangen", gaat Lieselotte Pieters verder. "Overigens krijgen de aanwezigen niet alleen topgolf te zien. Er is ook heel wat randanimatie: van foodtrucks, over een springkasteel tot muziekoptredens. Verder organiseren we natuurlijk golfinitiatie. Het blijft toch ook onze bedoeling om de sport verder te promoten bij het grote publiek."





Wie Thomas Pieters en co eens in levende lijve aan het werk wil zien, kan van donderdag tot en met zondag terecht in Rinkven. Let wel: de normale ingang van de golfclub is enkel toegankelijk voor spelers, medewerkers en vips. Voor het grote publiek is er een aparte parking en toegang voorzien in de Bethaniëlei.