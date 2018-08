Vertraging dreigt voor bouwproject De Reep 29 augustus 2018

02u28 0 Schilde De geplande bouw van dertien ééngezinswoningen nabij de straat De Reep in Schilde dreigt ernstige vertraging op te lopen. Een buurtbewoner wil het bouwproject tegenhouden en stapte daarvoor naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die procedure kan jaren aanslepen.

Projectontwikkelaar Resimmo uit Brasschaat heeft al een tijdje plannen om een kleine woonwijk te creëren in een binnengebied aan De Reep. Het stuk grond - dat vroeger toebehoorde aan de plaatselijke kerkfabriek - is ingekleurd als woonzone. Schildes schepencollege gaf eerder groen licht, maar enkele buurtbewoners tekenden beroep aan tegen de vergunning omdat ze vrezen voor extra verkeersdrukte. De bestendige deputatie verwierp dat beroep, maar onlangs trok één buur naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat is het hoogste beslissingsorgaan in dit soort dossiers. Zo'n procedure kan 2 tot 3 jaar duren. (KDC)