Verkeershinder door waterlek blijft duren 31 augustus 2018

02u24 0

Door het waterlek van woensdagochtend zal de Liersebaan nog tot en met dinsdag 7 september afgesloten blijven tussen de Alfons van de Sandelaan en de Spreeuwenberglaan.





De herstelling van het lek gebeurt in twee fasen. Voor de eerste fase zal watermaatschappij Pidpa aan het wegdek van de Liersebaan werken tot en met volgende week dinsdag, met heel wat verkeershinder tot gevolg. In een volgende fase wordt ook de Alfons van den Sandelaan aangepakt maar daar worden minder verkeersproblemen voorspeld. Het lek deed zich woensdagochtend rond half vijf voor om een nog onbekende reden. Werknemers van Pidpa hadden heel wat tijd nodig om het lek te vinden.





De vier gezinnen die zonder stromend water kwamen te zitten worden voorlopig beholpen via een andere leiding. (BSB)