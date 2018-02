Verhulst trekt lijst Open Vld 03 februari 2018

De Open Vld-afdeling van Schilde maakte tijdens haar nieuwjaarsreceptie de lijsttrekker bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Olivier Verhulst komt helemaal bovenaan te staan. Als fractieleider van Open Vld in de gemeenteraad voerde Verhulst de voorbije jaren stevig oppositie. Tijdens de vorige legislatuur had de advocaat nog een schepenpost. Oud-burgemeester Yolande Avontroodt wordt het nummer twee op de lijst. Intussen lanceerde de partij ook een nieuwe website. Op www.helemaaljouwgemeente.be kunnen inwoners van Schilde en deeldorp 's Gravenwezel ideeën voor het beleid in de komende zes jaar posten. (KDC)