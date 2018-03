Verhuis markt meteen schot in de roos 07 maart 2018

02u52 0 Schilde Na bijna drie jaar op de Rijsblokparking te hebben gestaan, verhuisde de wekelijkse markt van Schilde gisteren opnieuw naar zijn oude stek in de Schoolstraat.

Marktleider Walter Pauwels sprak van een succesvolle comeback: "Er was meer volk op de been dan anders."





Sinds 1984

Al sinds 1984 wordt er elke dinsdag een markt met onder andere voeding en textiel georganiseerd in Schilde. De Schoolstraat is van oudsher de vaste stek van de marktkramers, maar door de sloop van het oude gemeenschapscentrum (Werf 44) en de bouw van het nieuwe moest de markt tijdelijk uitwijken. Sinds gisteren is ze terug, op de parking van Werf 44.





Meer verkocht

"De terugkeer was een succes", vertelt marktleider Walter Pauwels. "Iedereen was tevreden. De zeventien aanwezige marktkramers hadden meer verkocht dan normaal en er was ook meer volk. De klanten werden dan weer verwend met een koffie, een stukje cake of een cava. Verder was heemkring Scilla aanwezig met een historisch getinte act. Kortom, het was echt gezellig. Bijkomende troef is dat de taverne aan Werf 44 sinds kort open is en dat de bezoekers daar iets konden gaan drinken. De markt en de taverne kunnen in de toekomst profiteren van mekaars aanwezigheid." (KDC)