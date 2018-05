Van Tara (18) tot Marita (93) KLOOF VAN 75 JAAR TUSSEN JONGSTE EN OUDSTE KANDIDAAT N-VA KRISTOF DE CNODDER

17 mei 2018

02u30 0 Schilde De N-VA-lijst van Schilde heeft voor elk wat wils. De jongste kandidate, Tara Godts, zal op de dag van de verkiezingen 18 jaar en 1,5 maand jong zijn. De oudste, Marita Shadick, zal dan 93 lentes tellen. "Maar de Vlaamse zaak en een goed sociaal leven vinden we allebei belangrijk."

Weinig Vlaamse partijen zullen zo'n breed leeftijdsspectrum hebben als N-VA Schilde. Wij brachten Tara Godts (nu nog 17) en Marita Shadick (nu nog 92) aan tafel met hun lijsttrekker, burgemeester Dirk Bauwens, voor een kennismakingsgesprek. "Tara moest op een gegeven moment voor haar school een politicus interviewen en ze kwam bij mij terecht. Zo leerden we mekaar kennen en toen al bleek haar politieke interesse", aldus Bauwens. "Marita is al heel lang actief binnen onze afdeling. Jaren geleden zat ze al in onze gemeenteraad voor de Volksunie en nu wil ze de handschoen dus opnieuw opnemen."





Al raadslid in 1976

"Ik moest niet lang nadenken toen ze me vroegen voor de lijst", pikt de bijzonder vinnige Marita in. "Tussen 1976 en 1998 was ik al raadslid. Ik voerde soms heftig, maar altijd constructief oppositie. Ik ben destijds om familiale redenen uit de gemeenteraad gestapt, maar ben wel altijd politiek actief gebleven. In Schilde haalde ik altijd 3 à 400 stemmen. Niet slecht voor iemand die oorspronkelijk uit het Limburgse Maaseik komt en jarenlang in Congo woonde. Ik ben dan ook aangesloten bij verschillende verenigingen in Schilde en ken veel mensen. Ik hoop dat ik mijn achterban nog eens kan overtuigen op voor mij te kiezen, maar vorige week is er wel nog een generatiegenoot gestorven die beloofd had op mij te stemmen."





Tara Godts heeft uiteraard nog niet Marita's ervaring, maar deelt wel haar gedrevenheid. "Politiek boeit me nu eenmaal", zegt de jongedame die volgend jaar politieke wetenschappen gaat studeren.





Eerste partijkaart op 16

"Op mijn zestiende had ik al een partijkaart van de N-VA. Mijn ouders zijn niet politiek actief, maar wel Vlaamsgezind. Ze zijn best trots dat ik dit durf doen. Op school keken mijn medeleerlingen eerst vreemd op, maar er kwamen ook al positieve reacties en enkele stembeloftes. We zien wel wat het wordt. Ik vind het best spannend allemaal."





Ondanks het leeftijdsverschil van 75 jaar willen Tara en Marita toch gelijkaardige zaken nastreven. "We zijn beiden sociaalvoelend", klinkt het in koor. "Meehelpen aan een goed sociaal beleid is dan ook belangrijk."





Dichter bij jeugd

"Verder hecht ik ook belang aan het behoud van de natuur", gaat Marita verder. "Een ander agendapunt van mij is de politiek dichter bij de jeugd proberen te krijgen", beweert Tara. Op 14 oktober aanstaande zal de Schildenaar Tara kunnen terugvinden op de 17de plaats en Marita op de 23ste.