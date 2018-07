Van bordeel naar keurig ijssalon KOPPEL OPENT DITO'S ICE CREAM AAN TURNHOUTSEBAAN KRISTOF DE CNODDER

06 juli 2018

02u40 0 Schilde Aan de Turnhoutsebaan is eergisteren ijssalon Dito's Ice Cream open gegaan. Opvallend: de cremerie is gevestigd in het vroegere gebouw van bar/bordeel Villa Blanca, maar daar is nu niks meer van te merken. "In een half jaar tijd gaven we het pand een totale make-over", vertellen de nieuwe eigenaars.

Met Dito's Ice Cream heeft Schilde er sinds kort een frisse, lichte en propere horecazaak bij. De verbruikszaal doet in niets denken aan het donkere en groezelige 'huis van plezier' dat jarenlang op diezelfde locatie was te vinden. Alle herinneringen aan Villa Blanca zijn netjes weggewerkt.





"We wisten dat hier tot een paar jaar geleden een bar was gevestigd, maar toch werden we meteen verliefd op dit pand", zeggen uitbaters Cindy Beauquesne en Kris Celis van Dito's. "Toen het gebouw te koop stond en we het gingen bezichtigen zagen we vooral veel mogelijkheden. Binnen onze vriendenkring werd er natuurlijk gegrapt over onze aankoop, maar na een half jaar intensief verbouwen is iedereen het erover eens dat het resultaat mag gezien worden."





Daar waar vroeger een paal stond waarrond halfnaakte danseressen kronkelden, staan nu keurige stoeltjes en tafels waaraan klanten een ijsje kunnen eten. En waar vroeger kon 'gekamerd' worden, gaan Cindy en Kris binnenkort met hun gezin wonen. De muur met 'glory holes' (zoek dat maar eens op via internet) en de SM-kooi zijn intussen al verwijderd, maar los daarvan is er nog wel wat opbouwwerk in het woongedeelte. "We wilden eerst het ijssalon klaar hebben, zodat we zo snel mogelijk konden beginnen", aldus nog Cindy en Kris. "In de eerste twee dagen kregen we best veel volk over de vloer. En dat terwijl we voorlopig amper reclame hebben gemaakt. Ons echte openingsfeest is pas voorzien in het weekend van 14 en 15 juli. Nu geven we onszelf de tijd om wat in te werken."





Nieuwe uitdaging

Kris zal het ijssalon combineren met de uitbating van de iets verderop gelegen carwash. Cindy ruilde haar broodjeszaak Bagetino in Sint-Antonius Zoersel dan weer in voor Dito's. "Ik was toe aan een nieuwe uitdaging", vertelt Cindy. "Toen we op reis een ijsje zaten te eten wist ik: dit gaat het worden. Ik volgde een cursus ijsdraaien en vanaf toen is het allemaal heel snel gegaan. Elke ochtend zal ik nu mijn eigen ijs maken. In totaal bieden we hier zestien verschillende smaken aan. Ik ga er ook prat op dat we geen kleurstoffen gebruiken. Het is misschien zelfs harder werken dan in de broodjeszaak, maar het is anders. IJsjes eten is zo'n beetje als op reis gaan, bijgevolg zie je hier alleen goedgezinde klanten. Dat maakt het voor ons ook prettig."





Dito's is op maandag en dinsdag gesloten. In de zomer kan je er op andere dagen terecht tussen 12 en 21 uur. In de winter is dat tussen 12 en 19 uur. Dan zal de kaart ook worden aangevuld met croques en wafels.