Van Acker voortaan onafhankelijk raadslid 09 mei 2018

Schildes gemeenteraadslid Gerald Van Acker verlaat de N-VA en zal voortaan zetelen als onafhankelijke. Veel wil Van Acker voorlopig niet kwijt over die beslissing. "Tijdens de volgende gemeenteraadszitting zal ik toelichting geven", aldus Van Acker, die zes jaar geleden met 206 voorkeursstemmen voor het eerst werd verkozen. De uit Gent afkomstige Van Acker benadrukt wel dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zeker niet op een andere lijst zal opduiken. Sowieso is hij ook vastbesloten om de huidige legislatuur uit te doen. Het manoeuvre van Van Acker is minder goed nieuws voor de coalitie tussen N-VA en CD&V. Beide partijen hadden al maar een krappe meerderheid en houden nu nog slechts één zetel over. In de laatste maanden van deze legislatuur mag er dus niet te veel meer gebeuren. (KDC)