Vaarwel Heilig Hart, hallo luxeflats OUD SCHOOLGEBOUW MARIA INSTITUUT MAAKT PLAATS VOOR APPARTEMENTEN KRISTOF DE CNODDER

03 juli 2018

02u47 0 Schilde In 's Gravenwezel is begonnen met de afbraak van het oude schoolgebouw van het Heilig Hart van Maria Instituut. Bouwpromotor Costermans uit Wijnegem zal op dezelfde locatie 32 moderne luxeflats bouwen. Die zouden in de loop van 2020 klaar moeten zijn.

In februari ruilde het Heilig Hart van Maria Instituut zijn meer dan honderd jaar oude gebouw aan de Oudaen in voor een nieuwbouw, enkele tientallen meters verderop. De oude school werd verkocht aan de firma Costermans, die een appartementencomplex met ondergrondse parkeergarage gaat bouwen op de site. Nu het schooljaar erop zit, maakt Costermans volop werk van de sloop van de bestaande infrastructuur.





"We waren recent al begonnen met voorbereidende afbraakwerken, maar vanaf deze week schakelen we een versnelling hoger", zegt projectleider Jeroen Van der Veken van Costermans. "Ik verwacht dat alles tegen het einde van augustus plat zal liggen. Aansluitend starten we met de bouw van de kelderverdieping. Er wordt zelfs tijdens het bouwverlof doorgewerkt. We willen de schoolvakantie maximaal benutten omdat we zo weinig mogelijk hinder willen veroorzaken voor het Heilig Hart Instituut."





Van der Veken maakt zich sterk dat de overlast voor de school wel zal meevallen, ook op de momenten dat er wél les wordt gegeven. "We beschikken vlakbij over een ruim parkeerterrein, waardoor we een grote werfzone kunnen creëren die voor niemand in de weg ligt. Ook met de buurtbewoners proberen we zo veel mogelijk rekening te houden. Zij kregen een woordje uitleg over de geplande werken tijdens een infoavond."





De verwachting is dat 'Residentie D'Audaen' - zoals het appartementencomplex zal gaan heten - over een jaar of twee kan worden opgeleverd.





Luxueuze materialen

Volgens de website van Costermans wordt het een 'standingvol' gebouw. Alle 32 flats worden afgewerkt met luxueuze en duurzame materialen en beschikken over een eigen privé-terras. Het gaat dus om appartementen uit het hogere segment, waarvan de oppervlaktes variëren tussen 104 en 207 vierkante meter. De minimumprijs bedraagt 423 015 euro (exclusief BTW). Van de te bouwen wooneenheden werden er intussen al elf aan de man gebracht.





Nostalgici zullen het misschien jammer vinden dat de vroegere school verdwijnt, maar het gebouw voldeed nu eenmaal niet meer aan de hedendaagse onderwijsnoden. "Zelf konden we al een tijdje wennen aan het idee dat de oude school zou worden afgebroken. Dat hebben we intussen verwerkt", klinkt het bij de zusters van het Heilig Hart, die in een aanpalend klooster wonen. "Belangrijkste is dat er iets in de plaats is gekomen. Bovendien zal de firma Costermans de buitenkant van onze kloosterkapel vernieuwen. We kijken al uit naar het resultaat."