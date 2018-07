Unizo vraagt centrummanager 20 juli 2018

Unizo Schilde heeft een memorandum opgesteld dat men zal overhandigen aan alle politieke partijen die in oktober opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De zelfstandigenorganisatie vraagt onder andere om de aanstelling van een gemeentelijke centrummanager, die ondersteuning kan bieden aan de lokale ondernemers. Met de verkiezingen in aantocht hebben de middenstanders en bedrijven van Schilde en deeldorp 's Gravenwezel een wensenlijstje opgesteld voor de volgende legislatuur. Zo wil men bijvoorbeeld meer beleving in de winkelkernen. Verder vraagt men een performant leegstandsbeleid, want te veel leegstaande winkelruimtes ogen niet aantrekkelijk. Daarnaast staat bereikbaarheid hoog op de agenda. "De dorpskern van Schilde is een 'bottleneck' voor het verkeer", klinkt het. "Het nieuwe gemeentebestuur moet nadenken over oplossingen voor de mobiliteitsknoop. Zo kunnen rotondes eventueel voor een vlottere doorstroming zorgen. En er is nood aan meer en beter aangeduide parkeerplaatsen."





Unizo pleit ook voor de aanstelling van een centrummanager. "Die persoon kan als verbindingsman dienen tussen de gemeente en de ondernemers. Zo is er één duidelijk aanspreekpunt. Hij kan ook op andere manieren ondersteuning bieden aan de ondernemers en kan initiatieven op poten zetten." Unizo zal alle lijsttrekkers en lokale partijvoorzitters op 11 september uitnodigen voor een debat hieromtrent. (KDC)