Uitbater Vogelenzang duwt liberale lijst 11 juni 2018

Alain Willems - eigenaar van restaurants De Vogelenzang en Old Birdy - gaat bij de verkiezingen in oktober de lijst duwen van Open Vld Schilde. De 47-jarige is ook bestuurslid van Antwerp FC en sponsor van KSK 's Gravenwezel-Schilde. Willems kwam de voorbije jaren in het nieuws omdat hij voor de aanleg van een nieuwe parking aan De Vogelenzang in een lange procedureslag terecht kwam. Overigens kon de aanleg van die bewuste parking onlangs toch van start gaan. (KDC)