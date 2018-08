Uitbater gezocht voor 't Pleintje 17 augustus 2018

Brouwerij Duvel Moortgat zoekt een nieuwe uitbater voor café 't Pleintje, in de Dorpsstraat in Schilde. 't Pleintje staat al sinds mei vorig jaar leeg, nadat de vorige uitbater overleed. Duvel - dat eigenaar is van het pand - laat de kroeg momenteel grondig vernieuwen. Op dit moment is de binnenkant volledig gestript. "Het café was een beetje uitgeleefd en nu willen we het een frisse look geven", klinkt het bij Duvel. Vermoedelijk zal het nog wel enkele maanden duren voor het vernieuwde café helemaal klaar is. Intussen kunnen gedreven kandidaat-overnemers zich wel al aanmelden op het nummer 03/860.94.00. (KDC)