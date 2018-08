Twee kandidaat-aannemers voor sporthal 23 augustus 2018

02u43 0

Aannemers Cordeel (uit Temse) en Van Roey (uit Rijkevorsel) zullen een gedetailleerd ontwerp uitwerken voor de bouw van een gemeentelijke sporthal in Schilde. Dat maakte schepen van Openbare Werken Peter Mendonck (N-VA) onlangs bekend. Op basis van de criteria prijs, duurzaamheid, architecturale waarde en nazorg zal de gemeenteraad later één van de twee ontwerpen uitkiezen en de bouw van het project gunnen. Binnen de gemeente wordt al jaren nagedacht over een nieuwe sporttempel. Bedoeling is dat de infrastructuur er tegen midden 2020 zal staan. De zaal is voorzien nabij het plaatselijke Atheneum. (KDC)