Twaalf wooneenheden gepland achter Hof van Wezel 29 januari 2018

02u30 0 Schilde Een aannemer heeft concrete plannen voor een nieuwbouwproject in het centrum van 's Gravenwezel (Schilde). De projectontwikkelaar wil twaalf wooneenheden realiseren aan het Lodewijk De Vochtplein. In één moeite krijgt café Hof van Wezel - eveneens eigendom van Van Gastel - een facelift.

Eind vorige week hield aannemer Jef Van Gastel uit Schoten in het Hof van Wezel een infovergadering omtrent de bouwplannen die hij heeft op een perceel grond dat hij bezit achter het café. Bedoeling is dat er binnen afzienbare tijd vijf ééngezinswoningen en een appartementsblok met zeven woonsten worden gebouwd. Verder krijgt Het Hof van Wezel een upgrade. Zo zou de bekende kroeg achteraan een terras krijgen. Daarvoor moet wel eerst een nutsgebouw van Eandis worden verplaatst.





De plannen zitten nog in een beginstadium - er moet zelfs nog een formele bouwaanvraag worden ingediend - maar het gemeentebestuur van Schilde vroeg de projectontwikkelaar om de omwonenden nu toch al te informeren. In het verleden was er in 's Gravenwezel immers heel wat beroering omtrent mogelijke bebouwing aan het plein.





Actiecomité Red De Parel - dat het De Vochtplein wil vrijwaren - vindt de plannen van Van Gastel acceptabel, maar is tegelijk op zijn hoede. "Hopelijk is dit geen aanzet tot het volbouwen van het plein", zegt het comité. Volgens schepen Dietvorst is dat niet aan de orde. De gemeente is eigenaar van de andere nabijgelegen gronden en er zouden tot nader order geen plannen zijn om die te ontwikkelen. Morgen dinsdag is er tussen 18 en 20 uur overigens een tweede infoavond in het Hof van Wezel. (KDC)