Top drie CD&V-lijst bekend 06 juli 2018

De CD&V van Schilde heeft de top drie bekend gemaakt van de lijst waarmee men in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. De reeds eerder benoemde lijsttrekker Hans Hanssen krijgt OCMW-raadslid Marleen Struyf en schepen Anke Fierens achter zich. Marleen Struyf is de zus van huidig schepen Lieve en van tv-maakster Annemie. Struyfs stokpaardjes zijn 'duurzaamheid, sociaal engagement en vrijwilligerswerk'. Anke Fierens, die momenteel onder andere bevoegd is voor Schildes sportbeleid, wil ook graag in de nieuwe legislatuur werk maken van de bouw van een gemeentelijke sporthal. De andere CD&V-schepenen Lieve Struyf en Steven Dietvorst zullen in oktober ook nog opkomen, maar zij kennen hun plaats op de lijst nog niet. Dietvorst gaf trouwens eerder aan dat hij niet langer de ambitie heeft om nog als schepen te zetelen. (KDC)