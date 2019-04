Tom Waes toch niet zo ‘undercover’ in school Vennebos Toon Verheijen

12 april 2019

11u01 5

Het mag dan wel paasvakantie zijn, maar op de school Vennenbos in Schilde was het afgelopen woensdag een drukte van jewelste. Niemand minder dan Tom Waes en de crew van de succesvolle televisiereeks Undercover streken er immers neer voor opnames. Vennebos, een Invento-school van het GO, was het decor voor de opnames van het tweede seizoen. Een stuk van de straat werd afgesloten omdat er ook buiten op de speelplaats en op de parking scènes werden opgenomen.