Stramien weigert zwartepiet in dossier Turnhoutsebaan 16 februari 2018

Schilde Het Antwerpse studiebureau Stramien weigert de zwartepiet voor de trage voortgang van het ruimtelijk uitvoeringsplan Turnhoutsebaan Oost in Schilde. Gisteren schreven wij dat de gemeente Schilde een andere ontwerper voor dit RUP gaat aanstellen, omdat het plan na tien jaar nog steeds niet klaar is. "Dat ligt aan de gemeente zelf", beweert Stramien.

Aanvankelijk konden we bij Stramien niemand te pakken krijgen voor een reactie op het dossier Turnhoutsebaan Oost, maar gisteren lukte dat wel. "Het gemeentebestuur zou beter eens zelf voor de spiegel gaan staan", zegt Peter Vermeulen van Stramien.





Maanden wachten

"In de vorige legislatuur veranderde men plots van visie, na enkele reacties uit de bevolking. De huidige bestuursploeg liet ons soms maandenlang wachten als we een vraag stelden of iets voorstelden. Dat men suggereert dat we door onze opdracht voor Ringland verdronken in het werk slaat al helemaal nergens op. We overwegen juridische stappen wegens contractbreuk en het aanbrengen van imagoschade aan ons kantoor."





Geen welles-nietesspel

Schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Dietvorst (CD&V) zei ons eerder al dat hij niet in een welles-nietesspelletje wil verzanden en hij verklaarde tegelijk dat er in de huidige legislatuur een breed gedragen visie is op het RUP in kwestie.





Een ander, nog aan te duiden, studiebureau moet de klus nu verder afwerken.





Het RUP Turnhoutsebaan Oost moet onder andere enkele zonevreemde winkels regulariseren of herlokaliseren.





"Dit gebeurt in samenspraak met de lokale middenstand", benadrukt schepen Dietvorst.





"Het is allerminst onze intentie om extra concurrentie aan te trekken voor de handelaars in het centrum. Bedoeling is dat beide handelskernen mekaar aanvullen." (KDC)