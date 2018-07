Sloop Heilig Hart halfweg 25 juli 2018

Bouwverlof of niet: de sloop van het oude schoolgebouw van het Heilig Hart van Maria in 's Gravenwezel gaat onverminderd voort. Wie nog een glimp wil opvangen van het meer dan honderd jaar oude pand in de Oudaen moet snel zijn, want de helft ligt inmiddels al tegen de grond. Tegen eind augustus hoopt bouwpromotor Costermans de afbraak volledig te hebben afgerond. Nadien worden er 32 moderne luxeflats gebouwd. De verwachting is dat deze in de loop van 2020 worden opgeleverd. In februari ruilde het Heilig Hart het oude gebouw in voor een gloednieuwe infrastructuur, enkele tientallen meters verderop. De school beschikt nu over meer licht, ruimte en moderne snufjes en ging er dus onmiskenbaar op vooruit. Tegelijk brengt het verdwijnen van de oude vleugel enige weemoed naar boven. (KDC)