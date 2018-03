School hangt koksmuts aan de haak HEILIG HART STOPT NA 29 JAAR MET OPLEIDING 'GROOTKEUKEN' KRISTOF DE CNODDER

14 maart 2018

02u30 0 Schilde Het Heilig Hart van Maria Instituut uit 's Gravenwezel nam gisteren afscheid van zijn studierichting 'grootkeuken'. De koksopleiding trok steeds minder volk en in de nieuwbouw die de school recent in gebruik nam werd daarom niet meer geïnvesteerd in een keuken. Onder andere Amber De Wispeleir uit 'Mijn Restaurant' deed in het Heilig Hart haar eerste kookervaring op.

In het Heilig Hart van Maria is een tijdperk afgesloten. Na 29 jaar werd de koksopleiding in de middelbare school definitief stopgezet. "Decennialang hebben we hier keukenpersoneel opgeleid", vertelt communicatieverantwoordelijke Sabine Jansen van het Heilig Hart. "Maar de laatste jaren boette de studierichting in aan populariteit. Momenteel hebben we enkel nog een zesde jaar en een zevende specialisatiejaar, met in totaal elf leerlingen. Toen het schoolbestuur een tijdje geleden besliste om een nieuwbouw te plaatsen besloot men niet te investeren in een nieuwe grootkeuken. Gezien het beperkte aantal leerlingen was die kost eigenlijk niet te verantwoorden."





"Levenswerk"

Rationeel was het afstoten van de studierichting dus absoluut te begrijpen, maar emotioneel was het toch niet gemakkelijk. Zeker niet voor leerkracht Jan Braet, al sinds 1990 bezieler van de afdeling. "Noem het gerust een soort van levenswerk", zegt Braet. "Elke middag kookten wij voor een grote groep. Bij de laatste shift had ik een vreemd gevoel. Ik was trouwens niet de enige met een krop in de keel. Ook bij onze vaste klanten werd een traantje weggepinkt. Naast leerlingen en leerkrachten kwam hier dagelijks een groep senioren uit de buurt eten. Die mensen deden dat enerzijds omdat het lekker, goedkoop en gemakkelijk was, maar anderzijds ook voor het sociale contact. Dat valt nu weg."





In de loop der jaren bracht het Heilig Hart enkele koks met enige naam voort. Denk maar aan Amber De Wispeleir, die in 2011 met Alaise het tv-programma 'Mijn Restaurant' won. Of aan Hervé Allard, die momenteel de keuken leidt van Brasserie Bru. "Maar even trots ben ik op de leerlingen die in een echte grootkeuken zijn terecht gekomen", gaat Jan Braet verder. "Of zelfs op zij die iets totaal anders zijn gaan doen en op hun pootjes zijn geland. Over het algemeen had ik altijd toffe jongeren in mijn klas."





Wat met 11 overblijvers?

Rest de vraag wat er gaat gebeuren met de elf 'overblijvers' van de richting. De komende maanden sluiten zij het jaar af met buitenschoolse stages. Zeven leerlingen uit het zevende jaar studeren in juni normaal af. De vier zesdejaars moeten op zoek naar een andere school. "Gelukkig helpt het Heilig Hart ons uitkijken naar een alternatief", zegt leerling Jonathan De Bie. "We gaan enkele andere scholen in de ruime omgeving bezoeken en maken binnenkort een keuze. Het liefst van al zouden we samen blijven." Voor leraar Jan Braet wordt binnen de school een andere jobinvulling gezocht.