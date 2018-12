Schilde is op zoek naar sportkampioenen om in de bloemetjes te zetten SEO

13 december 2018

16u00 0 Schilde Op vrijdag 1 februari is het de Nacht van de Sport in Schilde. Voor de huldiging is de gemeente nog op zoek naar sportkampioenen die mooie prestaties hebben behaald tijdens het seizoen 2017 – 2018.

Kampioenen van zowel individuele sporten als ploegsporten kunnen zich inschrijven voor de Nacht van de Sport. Wie een kampioenstitel heeft gewonnen of een belangrijke plaats heeft ingenomen in internationale wedstrijden kan zich kandidaat stellen.

Wie komt in aanmerking?

Al wie een kampioenstitel heeft behaald in gouwkampioenschappen, regionale, gewestelijke, provinciale, of Vlaamse kampioenschappen kan deelnemen aan deze avond.

Daarnaast kunnen sportievelingen die een podiumplaats hebben behaald in Belgische of Benelux kampioenschappen zich kandidaat stellen. Wie een belangrijke plaats heeft ingenomen in wedstrijden met internationale uitstraling, Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen kan ook in de spotlights worden gezet.

Verder is het vooral belangrijk dat je woont in Schilde of bent aangesloten bij een lokale sportvereniging. De gemeente maakt duidelijk dat “de voorwaarden gelden voor een individuele sport en voor een ploegsport.” Bij dat laatste dienen alle namen van de spelers en hun adres vermeld te worden bij de inschrijving.

Uitgesteld

Dit jaar werd de huldigingsavond uitgesteld wegens waterschade aan het ventilatiesysteem in het cultureel centrum Werf 44. Vanaf 1 februari is de grote zaal van het centrum weer in gebruik.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je tot vrijdag 11 januari terecht bij de Dienst Vrije Tijd en Welzijn van Schilde.