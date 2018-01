Schepencollege weigert 'gated community' 02u32 0

Het schepencollege van Schilde heeft nu ook officieel beslist om geen bouwvergunning af te leveren voor het geplande woonproject Oostland, achter de straat Den Aard. Projectontwikkelaar Ries Oostlander had er graag 34 wooneenheden gerealiseerd binnen een afgesloten woongemeenschap. Het gemeentebestuur kantte zich van in het prille begin tegen deze 'gated community' en dus is de weigering voor het project logisch. Bovendien kwamen er tijdens een openbaar onderzoek maar liefst 192 bezwaarschriften binnen. De initiatiefnemer van Oostland kan nu nog wel beroep aantekenen bij de provincie. (KDC)